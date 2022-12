San Giorgio del Sannio | autovettura si ribalta in centro

Leggi su anteprima24

Sandel(Bn) – Incidente stradale questa mattina neldella città in viale Spinelli. Per cause in corso d'accertamento da parte dei Vigili Urbani del comune del Cubante, un vettura Alfa Mito, con a bordo il solo conducente, si èta e si adagiata sul lato guida. Nessuna grave conseguenza per il giovane, solo paura. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della locale stazione e personale dei Vigili del Fuoco.