Sampdoria | Sabiri resta in Qatar e non tornerà prima di inizio gennaio

... Abdelhamidtornerà ad allenarsi con laa inizio 2023 Dopo la vittoria di ieri sera del Marocco ai danni del Portogallo, Abdelhamid, giocatore della, rimarrà in ...Lo splendido mondiale del giocatore della Sampcon il suo Marocco accende il mercato sull'esterno blucerchiato per la sessione di Gennaio. L'incastro- Fiorentina e Zurkowski -è assolutamente possibile, anzi molto probabile, secondo gli esperi di calciomercato. Proprio il polacco potrebbe essere la pedina giusta per accontentare ...Abdelhamid Sabiri, fantasista della Sampdoria, ha spento le polemiche in merito al sospetto infortunio patito nelle scorse settimane Abdelhamid Sabiri ha spento le polemiche in… Leggi ...Sabiri ancora in corsa a Qatar 2022 col Marocco: il fantasista rimanda l’appuntamento con la Sampdoria al prossimo anno Gli scenari La qualificazione del Marocco alle semifinali di Qatar 2022 rimanda ...