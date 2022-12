Salta l’ingresso di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip? Ecco come stanno le cose | Signorini interviene

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 11 dicembre 2022), nel corso della prima serata delandata in onda ieri, ha svelato di essere in quarantena anche perché è risultata positiva al Covid: riuscirà ad entrare nella Casa?dial? “Noi l’avevamo spedita in albergo, perché sarebbe dovuta entrare nella casa, ma in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.