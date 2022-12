(Di domenica 11 dicembre 2022) Si è conclusa la terza e ultima giornata della tappa dideldellee oggi sono andate in scena le semifinali e la finalissima. Ecco come è andata Nella prima semifinale si sono affrontatee Irlanda, con le neozelandesi partite subito forte e che nel primo tempo hanno marcato con Tyla Nathan-Wong e Michaela Blyde, ma non chiudono il discorso e l’Irlanda nella ripresa torna sotto con Amee Leigh Murphy Crowe. La rimonta, però, non riesce e lavince 14-7. Nella seconda semifinale la notizia è che l’Australia, che affrontava gli Usa, subisce le prime mete del torneo. Sono Sammy Sullivan e Ilona Maher a marcare per le americane, ma non ...

OA Sport

Quarti di finale che, così, vedono la favola Uruguay sciogliersi come neve al sole contro la Nuova Zelanda , con gli All Blacks 7s che dominano 50 - 0, mentre le Samoa superano agevolmente l'Argentina ...CITTÀ DEL CAPO 7S - FASE A GIRONI Francia - Canada 19 - 19 Usa - Giappone 19 - 14 Fiji - Gran Bretagna 19 - 10 Nuova Zelanda - Brasile 31 - 7 Irlanda - Spagna 33 - 12 Australia - Sudafrica 52 - 0 ... Rugby Seven, World Series femminili: la Nuova Zelanda trionfa a Città del Capo Saracens’ long awaited return to the Heineken Champions Cup ended in success as they secured a hard-fought 30-26 bonus-point win over a resilient Edinburgh at StoneX Stadium. Th ...Saracens won their first competitive game in more than a month, beating Edinburgh 30-26, and claimed a bonus point with their final try ...