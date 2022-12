Royal Family | come trascorrono il Natale Camilla e Re Carlo III? Il menù vi lascerà senza parole

(Di domenica 11 dicembre 2022)sta trascorrendo questo periodo la? Ecco cosa farannoe Resi preparano al. La vita dellacontinua a incuriosire il mondo intero nonostante alcuni abitudini siano ormai note a tutti. Quest'anno però con la morte della Regina Elisabetta il regno vivrà il primocon il nuovo re e anche per la famiglia dell'ex sovrana molte cose cambieranno. In questo periodo vediamo William e Kate molto legati amentre dall'altra parte del mondo Harry e Meghan hanno cominciato una vera e propria guerra mediatica che a quanto pare non durerà poco. Tra le dinamiche e i gossip della famiglia reale si ...

Marie Claire

Un evento cerchiato in rosso sul calendario di casa Windsor, una cerimonia attesissima che dovrebbe - salvo clamorosi colpi di scena - riunire a Londra laal gran completo, Sussex ...Il ruolo di Kate Middleton nellasta diventando sempre più importanti. Da due anni è lei a organizzare il tradizionale concerto di Natale. Per l'occasione, ha realizzato un promo per invitare i sudditi a unirsi alle ... Libri Royal Family: i 4 da avere Altre indiscrezioni vedono il principe William furioso con il fratello Harry, ed è il passato che torna a bussare alle loro ...Sorridente e rassicurante, la futura regina invita i sudditi al Christmas Carol Service con un promo in tv Il ruolo di Kate Middleton nella Royal Family sta diventando sempre più importanti. Da due an ...