Ronaldo | «Troppe speculazioni su di me | non avrei mai voltato le spalle al Portogallo»

(Di domenica 11 dicembre 2022) A distanza di qualche ora dall’eliminazione deldal Mondiale in Qatar ad opera del Marocco, l’attaccante della Nazionale di Santos, Cristiano, rompe il silenzio con un post su Instagram. «Vincere un mondiale per ilera il sogno più grande e ambizioso della mia carriera. Fortunatamente ho vinto molti titoli di dimensione internazionale, anche per il, ma mettere il nome del nostro paese in cima al mondo era il mio sogno più grande. Ho lottato per questo. Ho lottato duramente per questo sogno. Nei cinque Mondiali a cui ho partecipato in 16 anni, sempre al fianco di grandi giocatori e sostenuto da milioni di portoghesi, ho dato tutto me stesso. Ho lasciato tutto sul campo. Non mi sono mai girato dall’altra parte quando si trattava di lottare e non ho mai rinunciato a quel sogno. ...