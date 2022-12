Ronaldo dopo l’eliminazione del Portogallo | “Tante speculazioni | spero che il tempo sia un buon consigliere”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 11 dicembre 2022) A quasi un giorno esatto dalla sconfitta delcontro il Marocco nei quarti di finale del Mondiale in Qatar, arrivano le prime dichiarazioni di Cristiano, direttamente sul suo profilo Instagram. “Vincere un Mondiale per ilera il sogno più grande e ambizioso della mia carriera. Ho vinto molti titoli internazionali, anche con il, ma portare la nostra nazione sul gradino più alto del mondo era il mio sogno“. “Ho lottato molto per questo. Ho partecipato a 5 Mondiali, sempre al fianco di grandi giocatori, sostenuto da milioni di portoghesi. Ho dato tutto me stesso“.Mondiale: “Il mio impegno non è mai cambiato” Le due panchine hanno fatto molto discutere in casa, e ...