Roma | sparatoria fuori da un bar dopo lite condominiale | quattro morti | tre sono donne Fermato un uomo di 57 anni

AGI - Tre donne sono rimaste uccise in unaavvenuta questa mattina anei pressi di un bar di via Monte Giberto, nel quartiere Nuovo Salario. Secondo quanto si apprende uno dei partecipanti, un uomo, nel corso della riunione ......dei carabinieri l'uomo che questa mattina ha ucciso tre persone e ferito una quarta nel corso di una riunione di condominio a. Le vittime sarebbero tre donne colpite nel corso di una...ROMA - Tre persone sono morte - si tratterebbe di tre donne - nel corso di una sparatoria avvenuta questa mattina a Roma, fuori da un bar. Avrebbe sparato un uomo, che poi è stato fermato. L'incidente ...Tre persone sono morte in seguito a una sparatoria avvenuta in via Monte Giberto, in zona Fidene a Roma. Le vittime, secondo l’Adnkronos, sarebbero tre donne e una quarta persona sarebbe rimasta ...