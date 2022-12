Roma | sparatoria Fidene | chi è l’aggressore

Leggi su italiasera

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – Si chiama Claudio Campiti l'uomo fermato in seguito allaavvenuta in un gazebo di via Monte Giberto, in zona, dov'era in corso una riunione di un consorzio della zona del lago di Turano. L'uomo, che è stato bloccato subito dopo ladalle persone presenti alla riunione, è stato poi portato dai carabinieri nella caserma del Nucleo radiomobile di. Pare che Campiti vivesse in quel consorzio. Campiti avrebbe portato via la pistola, a quanto si apprende, da un poligono di tiro. Con l'arma, una volta arrivato in via Monte Giberto, è entrato nel gazebo dov'era in corso la riunione puntando ai membri del consiglio di amministrazione.