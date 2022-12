Roma | lite condominiale Uccise tre donne | quattro feriti ' Vi ammazzo tutti'

Uccise tre donne adurante una riunione condominiale Tre donne sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta questa mattina anei pressi di un bar di via Monte Giberto, nel quartiere Nuovo Salario. Un'altra persone è ferita in modo, sembra, non grave. Secondo quanto si apprende la sparatoria è avvenuta durante una ...Lasarebbe scaturita da vecchi contrasti tra i condomini. Oggi si teneva una riunione per ... La mia vicinanza alle famiglie', scrive su Twitter il sindaco di, Roberto Gualtieri . - -È accaduto stamattina a Roma. Un 57enne è entrato nel bar in cui era in corso la riunione e ha iniziato a sparare. Forse una lite alla base del gesto ...Tre persone sono rimaste uccise, si tratterebbe di tre donne, nel corso di una sparatoria avvenuta a Roma, fuori da un bar, durante una riunione di condominio. Il fatto è avvenuto in via Monte Gilbert ...