Roma | lite condominiale Uccise tre donne | quattro feriti Vi ammazzo tutti

11 dicembre 2022 a a a, quartiere Fidene . Il bilancio dellacondominiale degenerata in sparatoria è ancora in aggiornamento. Al momento, le persone uccise sarebbero tre , tutte donne. Almeno quattro i feriti, ...È successo a Fidene, Roma, in via Monte Giberto. La sparatoria a Fidene dove un uomo armato ha aperto il fuoco durante una riunione di condominio. Un uomo armato è entrato in un locale durante una… ...È accaduto stamattina a Roma. Un 57enne è entrato nel bar in cui era in corso la riunione e ha iniziato a sparare. Forse una lite alla base del gesto ...