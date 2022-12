Roma | Karsdorp torna controvoglia Ecco perché

L'idea dellaè portarne uno a Trigoria e farlo crescere all'ombra del portoghese e dalla ... L'altro nodo riguarda. È ancora in dubbio la sua presenza domani al Fulvio Bernardini (ripresa ...DOPPIO REBUS L'idea dellaè portarne uno a Trigoria e farlo crescere all'ombra del portoghese ... L'altro nodo riguarda. È ancora in dubbio la sua presenza domani al Fulvio Bernardini (...Il giorno chiave è oggi: visto che domani la Roma riprenderà gli allenamenti in mattinata, se entro questa sera Rick Karsdorp sarà nella sua villa di Casal Palocco allora lo strappo con il club ...Oggi dovrebbe sbarcare a Roma, dove però ieri qualcuno era straconvinto di averlo già visto da quelle parti. Karsdorp è stato informato della multa che gli è stata comminata dalla Roma per la mancata ...