Roma | il post della premier per una delle vittime | “Era una mia amica Vicinanza a tutte le famiglie”

... di domenica mattina, dove un uomo la aspettava per ucciderla a colpi d'arma da fuoco, insieme ad altre due donne, durante una riunione di condominio a". Giorgia Meloni si sfoga in un lungo...Il, del 2 novembre 2021, è un lunghissimo elenco di accuse agli altri consorziati, riferimenti ... assieme a decine di foto di quelle che sembrano gite domenicali a, a Villa Adriana di Tivoli ...Claudio Campiti, 57 anni, era in continua e feroce lite con il consorzio Valleverde contro i cui amministratori ha sparato. La pistola sottratta a un poligono di tiro, la casa non ultimata dove abitav ...Tre donne sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta questa mattina a Roma nei pressi di un bar di via Monte Giberto, nel quartiere Nuovo Salario. Un’altra persone è ferita in modo, sembra, non gr ...