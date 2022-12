Rivelazione choc di Drusilla Foer | “Il mio sogno erotico è Enrico Mentana”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 dicembre 2022) “La mia fantasia erotica ricorrente?. Mi piace perché è simpatico, sa farmi ridere”. È unapiù imprevedibile del solito quella che si racconta al Corriere della Sera alla vigilia della seconda edizione del L’almanacco del giorno dopo, il preserale di Rai2 al via da lunedì 12 dicembre. Come sempre il confine tra il vero e il verosimile quando parla laè una linea sottilissima, visto che a raccontarsi è sempre il personaggio e non la persona, ovvero l’attore Gianluca Gori, che dal 2011 incarna questa vecchia signora colta e aristocratica nata per caso sui social, diventata un personaggio culto di nicchia e poi sdoganata al grande pubblico grazie ad Amadeus nel Sanremo 2022 Persi sta per chiudere un 2022 di grandi ...