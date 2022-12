Rissa sfiorata al Grande Fratello Vip | Charlie Gnocchi strattona Daniele Dal Moro E la regia cambia inquadratura

(Di domenica 11 dicembre 2022)nella casa delVip. Ieri sera, 10 dicembre 2022, dopo la puntataDalhanno litigato furiosamente al punto che laha censurato la diretta,ndo. Lo scontro si sarebbe acceso dopo l’accusa dell’ex tronista contro il suo inquilino: “Non ho mai detto una parola cattiva su di te, tu parli alle spalle”. Il conduttore radiofonico non avrebbe gradito le parole del Vip, così si è infuriato: dopo l’accesa discussione l’hato spingendolo verso l’interno della casa. “Vai via altrimenti di dò un’altro calcio nel cu*o”, le parole dell’ex tronista. Quando, ...

Uomini e Donne, riprese 9 dicembre:fra Luca e Armando, Maria smentisce Incarnato Fra Luca e Armando le cose si sono complicate e, in studio, si èlafra i due cavalieri ...Anticipazioni Uomini e Donne:in studio a causa di Armando Anticipazioni Uomini e Donne: Maria De Filippi contro Mario, corteggiatore di Gemma Galgani Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano di momenti di grande ...Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne: Maria invita Mario a riflettere se tornare o no in studio dopo Natale ...