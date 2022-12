REPORT ALLENAMENTO GIORNALIERO

Leggi su seriea24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il Benevento Calcio è tornato subito al lavoro per preparare la sfida casalinga contro il Cittadella, in programma domenica 11 dicembre alle ore 15:00. Presso il centro sportivo “Carmelo Imbriani” i giallorossi hanno svolto una sola sessione pomeridiana caratterizzata da lavoro di scarico per coloro che sono stati impiegati in campo nella sfida di ieri col Parma e lavoro in palestra, esercitazione tecnica e partita finale per chi non ha preso parte alla gara del Tardini. La preparazione dei giallorossi continuerà nella giornata di domani. In agenda prevista una seduta dimattutina prima della conferenza stampa del tecnico Fabio Cannavaro, trasmessa in diretta esclusiva su Ottochannel, Canale 16 del digitale terrestre, oltre che in streaming su www.ottochannel.tv a partire dalle ore 12:30. Fonte articolo e foto: www.beneventocalcio.club seriea24.it: ...