(Di domenica 11 dicembre 2022) Giacomoha segnato il gol del vantaggio del 2-1 durante la sfida Napoli-, seconda amichevole in Turchia. Una rete bellissima quella di Giacomomessa a segno col. Il giocatore ex Sassuolo è entrato in campo nel secondo tempo nel ruolo di trequartista.ha sfruttato un ottimo recupero palla di Gaetano, ha ricevuto palla ed ha puntato la porta. Al limite dell’area,ha guardato la porta ed ha sfruttato il movimento di Simeone che ha portato via gli avversari. A quel punto Simeone ha lasciato partire un tiro forte e preciso, segnando il gol del 2-1 col. Una rete davvero bellissima quella del calciatore del Napoli che aveva messo a segno ...

napolipiu.com

...hanno preventivato da gennaio in poi un'stagione e danno per scontato che il Napoli sia destinato ad andare in letargo. E invece abbiamo subito visto segnali importanti. A partire da......la squadra inglese dopo aver battuto l' Antalyaspor con il risultato di 3 - 2 e con...anche l'amichevole di mercoledì 21 contro il Lille in cui Osimhen da una parte e Ounas dall'saranno ... Raspadori altra magia: gol fantastico col Crystal Palace – VIDEO ll Napoli si porta in vantaggio al 64' grazie ad un grandissimo gol di Giacomo Raspadori! Bravo Gaetano a recuperare la palla e a servire Raspadori che conduce e poi scarica un destro forte e preciso ...Napoli e Sassuolo, dopo avere concluso in estate l'operazione Giacomo Raspadori, potrebbero chiudere altri affari in futuro. L'obiettivo della società azzurra è quello di puntare sui giovani ...