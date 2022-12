Quel finanziamento fantasma di Emiliano | il giallo delle coop per i migranti

(Di domenica 11 dicembre 2022) Un'erogazione da parte della Regione Puglia, che non compare sul sito del Ministero dell'Interno e non presenta il nome dell'aggiudicatario, per la gestione di Borgo Mezzanone. Ma nel ghetto, al momento, non c'è nessuno

