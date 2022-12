Qatargate | trema tutta l' Ue | Solo la punta dell' iceberg Da Panzeri pressing anche per il Marocco Altri coinvolti

Il Tempo

Sacchi di banconote in casa dell'eurodeputata socialista greca Eva Kaili. È l'ultimo tassello di un'inchiesta che sta scuotendo il Parlamento europeo e che ha portato all'arresto della stessa Kaili, ...Sacchi di banconote in casa dell'eurodeputata socialista greca Eva Kaili. È l'ultimo tassello di un'inchiesta che sta scuotendo il Parlamento europeo e che ha portato all'arresto della stessa Kaili, ... Qatargate, trema l’Eurocamera: in casa di Eva Kaili sacchi di banconote. Il Pd: "Vada via" Sacchi di banconote in casa dell'eurodeputata socialista greca Eva Kaili. È l'ultimo tassello di un'inchiesta che sta ...