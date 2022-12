Qatargate | Gentiloni | “Gravissimo | danno di immagine molto serio”

Leggi su italiasera

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Se si dimostrerà vero” il caso di corruzione al Parlamento Europeo “allora è una cosa gravissima”. A scandirlo è stato il Commissario europeo all’Economia, Paolo, commentando a “in Mezz’Ora in Più’ su Rai 3 il caso di sospetta corruzione dal Qatar che vede coinvolti esponenti del Pe tra cui Eva Kaili, vicepresidente del Parlamento europeo, Antonio Panzeri e Luca Visentini, rispettivamente ex europarlamentare e segretario generale dell’organizzazione internazionale dei sindacati Ituc. Conversando con Lucia Annunziata,ha sottolineato che “se quello che emerge dai media fosse confermato si tratterebbe in sostanza di esponenti del Parlamento Europeo che avrebbero ricevuto soldi per chiudere un occhio sulle condizioni di lavoro in Qatar” e tutto ciò “sarebbe una vicenda vergognosa”. “E’ un...