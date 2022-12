Qatar | muore un altro addetto ai lavori | il fotografo Al-Misslam scompare ‘mentre sta coprendo i Mondiali’ | Primapagina

(Di domenica 11 dicembre 2022) 2022-12-11 20:45:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Dopo Grant Wahl, ungiornalista perde la vita in, sede della Coppa del Mondo 2022. Il Gulf Times, riprendendo la comunicazione ufficiale della tviota Al Kass, annuncia il decesso di Khalid al-, unscomparso in circostanze ancora da chiarire mentre, si legge, stava seguendo i Mondiali. MISTERO – Nemmeno l’account ufficiale della tv in questione fornisce il più vago dettaglio: “I canali Al Kass piangono la morte di Khaled al-, undel dipartimento creativo“. Tanto spettacolo in campo, ma questa edizione dei Mondiali passerà alla storia anche per le infinite controversie e ...

