Qatar-gate | la prima Tangentopoli trasversale europea Ora tremano i big | Mogherini | Bonino | Avramopoulos

(Di domenica 11 dicembre 2022) Lo scandalo delle mazzette dalad esponenti dell’Europarlamento, membri eletti e funzionari, con il fine di influenzare positivamente l’immagine delsui Mondali di calcio 2022, è destinato ad allargarsi. Come una macchia d’olio. E’ un terremoto che scuote Bruxelles, scuote la sinistra, fa titubare i popolari, e rianima i populismi. In questa vicenda ci sono tutti gli ingredienti per un scandalo in salsa UE: la superiorità morale della sinistra, l’europeismo di convenienza, l’omertà brussellese, l’arroganza del potere. Segui su affaritaliani.it