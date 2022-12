Qatar 2022 | morto un altro giornalista impegnato nel racconto dei Mondiali

(Di domenica 11 dicembre 2022) Unneldeidi calcio innelle scorse ore. Si tratta del fotoreporter di Al Kass TV Khalid al-Misslam. Lo ha annunciato il network stesso sui suoi canali social, senza specificare le cause del decesso. «I canali Al-Kass piangono la morte di Khaled Al-Musallam», si legge in un tweet dell’emittente. Al-Misslam, cittadinoiota, sarebbe deceduto improvvisamente sabato 10 dicembre mentre copriva la Coppa del Mondo, secondo quanto riferisce il portale Gulf Times. Negli scorsi giorni si era diffusa la notizia del decesso a Doha delamericano Grant Wahal, volto del canale CBS Sports, mentre copriva la sfida dei quarti di finale Olanda-Argentina. ????? ????? ???? ...

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Vincere un mondiale col Portogallo era il sogno più grande e ambizioso della mia carriera. Fortunatamente ho vinto molti titoli internazionali, anche col Portogallo, ma ...