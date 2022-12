Qatar 2022 | gli auguri di Benzema ai bleus | “forza ragazzi | ci siamo quasi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – ", ancora due partite, ci. Sono con voi. Vamonos". Il pallone d'oro Karimin un tweet esprime il suo sostegno alla nazionale francese dopo la vittoria contro l'Inghilterra per 2 a 1 ai Mondiali in. L'attaccante del Real Madrid ha lasciato per infortunio i compagni il 20 novembre scorso, due giorni prima della partita di esordio della Francia contro l'Australia (4-1). Sabato scorsoè tornato ad allenarsi con il Real Madrid. Il giocatore del Real Madrid, non essendo stato sostituito, può ancora sperare diventare campione del Mondo nel caso in cui la Francia superasse il Marocco e vincesse l'eventuale finale in.