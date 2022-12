Previsioni meteo | che tempo farà in Italia dal 12 al 18 dicembre | vento e neve a quote basse

(Di domenica 11 dicembre 2022) Quella che sta per iniziare sarà una settimana di mal, con abbondanti piogge, forti venti, mareggiate e anche. Si tratta diche caratterizzeranno un po’ tutta l’. In particolare sarà illungo le coste a caratterizzare i prossimi giorni con raffiche che arriveranno fino a 90 chilometri orari e mare molto agitato. Temperature in calo, forti piogge eÈ previsto l’arrivo dellain particolar modo a Nord e nella zona umbro-marchigiana con arrivo di masse d’aria molto fredda. Mentre al sud proseguiranno le piogge soprattutto nelle aree del basso Tirreno. La settimana sarà all’insegna di aria gelida con arrivo di una nuova ondata di mal. Dal 13, giorno di Santa Lucia, è previsto un calo ...

La massa d'aria molto fredda giunta in queste ore in quota sul Piemonte tenderà a riversarsi dalla serata odierna anche in pianura, in seguito all'attenuazione dei venti di Foehn.L'aria fredda - fanno sapere da CentroPiemonte - ci interesserà almeno fino alla giornata di Martedì, mentre da Mercoledì inizierà ad essere scalzata almeno sulle Alpi da ...Ancora maltempo sull'Italia. Oltre alle precipitazioni, in arrivo un deciso rinforzo dei venti che soffieranno fortissimi su mezza Italia con il rischio pure di disagi e mareggiate lungo le coste più ... Previsioni meteo, forti raffiche di vento e neve anche a quote basse Previsioni meteo Vicenza, domenica, 11 dicembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite, sono previsti 19mm di pioggia. Durante la giornata di ...Inizio settimana da pieno inverno sull'Italia: 12 dicembre con temperature sotto le medie e forti gelate di notte e al primo mattino. Le previsioni meteo ...