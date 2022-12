Prato | la Iron&logistics fa saltare l’accordo con sindacato e Regione | aveva promesso il reintegro di 9 operai e il pagamento del TFR

(Di domenica 11 dicembre 2022) Continua il braccio di ferro tra gli exdella Iron&logistics, appoggiati dalSi Cobas, e l’azienda stessa: dopo più di 60 giorni di presidio fuori dai cancelli della ditta di, diversi scontri tra ile i vertici di Iron, un incontro in prefettura e l’intervento dellaToscana, sembrava che finalmente si fosse arrivati a un punto di svolta. Ma non è stato così. La scorsa settimana ilSi Cobas annunciava una prima vittoria, ildi 9 dei 22licenziati a settembre poiché iscritti al, a seguito di un confronto tra lae l’azienda: “Ilritorna in azienda con le prime nove reintegre già dal 16 dicembre. Sbloccato ...

Di diverso parere i legali dell'&Logistics Elisa Monni e Vincenzo De Franco 'L'azienda - spiegano - si è mossa in assoluta solitudine. L'unico interesse che è stato salvaguardato fino in fondo è ...... Prato, la Iron&logistics fa saltare l'accordo con sindacato e Regione: aveva promesso il reintegro… Prato – Sulla vertenza Iron&Logistics cala una mannaiata inaspettata, che alza all'improvviso il livello di tensione. Si tratta di una PEC inviata dall'azienda al sindacato SiCobas, sua controparte ne ...