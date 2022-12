Poste Italiane entra per il quarto anno consecutivo negli indici di sostenibilità Dow Jones

Leggi su lopinionista

(Di domenica 11 dicembre 2022) Matteo Del Fante, ad diROMA –si riafferma come leader nell’ambito dellaattraverso la conferma, per il, nel DowSustainability World Index e nel più selettivo DowSustainability Europe Index. Il Gruppo ha ottenuto un punteggio di 87/100, assegnati da Standard & Poor’s Global attraverso il Corporate Sustainability Assessment (Csa) 2022, che lo colloca al 1° posto tra le aziendedel settore assicurativo per le proprie performance in ambito governance, ottenendo anche un ulteriore riconoscimento per le proprie politiche e pratiche in ambito sociale. Standard & Poor’s Global confronta le aziende di 61 settori, ...