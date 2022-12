Portogallo | infortunio al braccio sinistro per Pepe

(Di domenica 11 dicembre 2022) Dopo l’eliminazione dal Mondiale in Qatar, continuano le brutte notizie per il. Il difensoreha infatti rimediato, proprio nel corso del quarto di finale contro il Marocco, unal. Nello specifico la Federcalcio portoghese scrive: “Lesione alha subito una frattura all’ulna deldurante la partita della Nazionale questo sabato contro il Marocco. Il nazionale portoghese è stato visitato dopo la partita in un ospedale di Doha, che ha confermato la sospetta frattura”. SportFace.

