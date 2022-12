Portanova al lavoro con lo psicologo del Genoa

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 dicembre 2022) Manolonon è stato convocato per la trasferta di Ascoli, come aveva anticipato il tecnico Gilardino, ma è rimasto ad allenarsi al centro sportivo del. Il club al momento cerca di tenere il calciatore quanto più possibile lontano dai riflettori, scrive il Secolo XIX, anche per evitare la forte situazione di imbarazzo, “ha scelto la strada del silenzio e del non prendere ufficialmente posizione nonostante le continue sollecitazioni. La condanna è di primo grado e vale la presunzione di innocenza, per cuipuò continuare ad allenarsi e anche a giocare senza alcuna limitazione. Sempre che non intervenga nel frattempo la giustizia sportiva, con la Procura federale che nel frattempo ha aperto un fascicolo” La situazione è più che complessa, scrive il quotidiano genovese, e un ruolo molto importante può averlo il ...