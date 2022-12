Pilk | ecco la nuova moda che lascia tutti stupiti Ci serviva veramente?

(Di domenica 11 dicembre 2022) Si parla di, in un nuovo spot pubblicitario con l’attrice Lindsay Lohan.cosa lancia per il Natale 2022, la tanto famosa Pepsi. Si tratta di una vera e propria idea di unabevanda che la Pepsi sta facendo circolare sulle piattaforme social e che sta diventando virale. Si chiama, ed è l’unione di due bevande molto comuni, ossia la classica Pepsi, chenoi conosciamo e siamo soliti bere unita però a un qualcosa di molto insolito, ossia il latte. Quante persone adesso, anche sui vari social, stanno rilanciando la bevanda. Si sta scatenando unain questo periodo di Natale? Quanti di noi in questo periodo di feste siamo soliti gustare le pietanze dolci con del caffè oppure con del tè speziato. Poi ci sono coloro che invece non ...

Ecco quindi come l’infantile e innocente “milk and cookies” diventa “Pilk” and cookies, ovvero Pepsi+milk e biscotti, definito maliziosamente “dirty”. L’attrice esclama “That one is dirty soda, Santa!