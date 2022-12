Piccolo corpo | il film di Laura Samani vince il premio miglior rivelazione europea agli EFA 2022

(Di domenica 11 dicembre 2022)ha vinto ilalla 35ma edizione degli EFA con, il suo primo lungometraggio. Nel buio invernale di Reykjavík, in Islanda, trionfa alla 35/a edizione degli EFAdi: lo straordinario debutto al lungometraggio della regista triestina ha vinto il. A proposito di questa straordinaria vittoria per il nostro paese, Paolo Del Brocco ha dichiarato: "Le nostre congratulazioni a, per il...

Ma nella serata ci sono stati anche importanti riconoscimenti per il cinema italiano come quello adi Laura Samani che ha vinto il premio per la Rivelazione europea - premio FIPRESCI . ...... infatti, aveva evitato il provvedimento disciplinare che avrebbe colpito Aaron ,G e Tommy ... ma dopo la fine del programma non è stata più parte deldocenti. Dopo l'addio al talent di ...Ecco la nostra recensione di Wavetale, un'avventura acquatica a base di piattaforme e combattimenti alla quale però manca sempre qualcosa.Il film di Ruben Östlund Triangle of Sadness, già vincitore a Cannes, ha vinto i 35esimi EFA, European Film Awards, ma un importante riconoscimento è andato anche a Laura Samani e al suo Piccolo corpo ...