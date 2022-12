(Di domenica 11 dicembre 2022)si è arrabbiato ed ora glielo farà capire lui agli spiritosi che cosa succederà con gli sbarchi dei. Il ministro degli interni ha il tono di voce adatto a farsi sentire dai suoi più diretti collaboratori e - raccontano nei corridoi del Viminale - non ha alcuna intenzione di fare retromarcia. Anzi. Gli sbarchi delle ultime ore hanno imposto rapidità di soluzioni a causa del maltempo e non può certo essere solo la Sicilia la meta decisa dagli scafisti del mare. Le indiscrezioni dagli uffici raccontano anche altro. Da una parte il ministro sta lavorando per convincere i partner europei a dare una mano concreta all'Italia, che fa il suore. Ma poi aggiungono - sottovoce - che al Viminale sono stufi di una categoria che potrebbe essere chiamata "galletti". Ogni riferimentoFrancia è ...

Liberoquotidiano.it

...col fratello ma sono stati intercettati e portati in un centro di detenzione in Libiasono ...che è un fallimento quello che il Governo ha messo in piedi con i decreti interministeriali-...... Germania e Spagna l'Italia ha capito che la 'dottrina' è buona per un po' di propaganda ... La Humanity 1 è arrivata a Bariverranno fatti sbarcare i 261 migranti a bordo. A breve ... Piantedosi, dove vuole spedire i migranti: lo sfregio alla sinistra StampaDopo la francese Geo Barents, dunque, è approdata anche la tedesca Humanity 1. La prima a Salerno, dove sono scese 248 persone. E la seconda a Bari, dove sono sbarcati 261 migranti, di cui 93 mi ...Matteo Piantedosi e Antonio Tajani ... e portata al centro di detenzione di al-Nasr, dove secondo quanto riferito sarebbero stati detenuti in condizioni brutali e sottoposti a torture». A rafforzare ...