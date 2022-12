Pesaro-Varese | Lega Basket A | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 dicembre 2022) A caccia di conferme per continuare l’aria dell’alta classifica. Non dell’altissima. Carpegna Prosciuttoe Openjobmetissono pronte a sfidarsi in una partita davvero molto importante della decima giornata dellaA, il massimo campionato di pallacanestro italiano. Entrambe le formazioni in gioco in terra marchigiana sono reduci da due sconfitte nell’ultimo turno (il nono) del torneo nostrano di palla a spicchi e vorranno cambiare, certamente, i rispettivi percorsi invertendo il trend scaturito nelle ultime due battaglie. Ecco tutto quello che c’è da sapere dacon il, l’orario e latv del match.: tutto quello che c’è da sapere (Credit foto – ...