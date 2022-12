(Di domenica 11 dicembre 2022)domenica 11 dicembre (ore 20.00) si giocadelperdimaschile. A Betim (Brasile) andrà in scena un rovente derby tutto italiano per l’assegnazione del titolo iridato. I Block Devils hanno ribaltato l’Itambé Minas con assoluta disinvoltura, mentre i dolomitici hanno schiacciato il Sada Cruzeiro (Campioni del Mondo uscente, lo scorso anno sconfissero Civitanova nell’atto conclusivo). Si preannuncia un grande spettacolo in terra sudamericana,assisteremo a un match decisamente appassionante ed equilibrato.si presenta all’appuntamento forte della sua imbattibilità stagionale: undici successi in campionato, tre affermazioni in Champions League, tre in ...

...prima volta nella sua storia campione del mondo di club ma le partite secche nascondono sempre qualche insidia e gli umbri dovranno fare attenzione all'esperienza e alla freschezza di...In casaSemeniuk top scorer con 15 punti, poi con 11 Leon e un ottimo Flavio. Per Minas nessun giocatore in doppia cifra, top scorer l'ex modenese Estrada Mazorra con 8 punti all'attivo. Perugia-Trento oggi, Finale Mondiale per club volley 2022: orario, dove vederla in tv, programma, streaming La Sir Safety Susa Perugia è la seconda semifinalista del Mondiale per Club. Gli umbri hanno seguito a ruota Trento e hanno regalato agli appassionati italiani la terza finale tutta tricolore nella ...MONDIALE PER CLUB (M) - La Sir Safety Susa Perugia travolge 3-0 l'Itambé Minas con 14 punti di Semeniuk. In finale sarà derby italiano con l'Itas Trentino!