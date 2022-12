Perugia-Trento | in palio c’è il titolo iridato

Leggi su seriea24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ultimo atto del Mondiale per Club in corso di svolgimento a Betim, sobborgo di Belo Horizonte. In campo le due formazioni italiane imbattute nel torneo e cinque campioni del mondo azzurri. Fischio d’inizio al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim alle ore 16:00 locali, le ore 20:00 in Italia. Diretta TV su Sky Sport Uno, diretta streaming su Volleyballwlrld.tv Si gioca per il tetto del mondo!È arrivato il momento della finale al Mondiale per Club in corso di svolgimento a Betim, sobborgo di Belo Horizonte. Tra poche ore in campo per l’ultimo atto della competizione la Sir Safety Susae la Trentino Itas, una sfida tutta italiana che assegnerà ildi campione del mondo per club.Fischio d’inizio al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim alle ore 16:00 in Brasile, le 20:00 in Italia, chi vice alza al cielo il trofeo.Copertura ...