Peru' | manifestanti contestano Boluarte davanti al Congresso

Agenzia ANSA

non riconoscono la nuova presidente Dina Boluarte, definita un'usurpatrice, e definiscono il Congresso come "golpista". Inoltre, chiedono una nuova Assemblea costituente per riformare ...Per il secondo giorno consecutivo decine disono scese in strada per chiedere la liberazione dell'ex presidente Pedro Castillo , arrestato dopo un tentativo di colpo di Stato fallito. Le proteste hanno causato violenti scontri con ... Peru', manifestanti scendono in strada per chiedere la liberazione di Castillo - Mondo I manifestanti non riconoscono la nuova presidente Dina Boluarte, definita un'usurpatrice, e definiscono il Congresso come "golpista". Inoltre, chiedono una nuova Assemblea costituente per riformare ...(RSI.ch Informazione) Per il secondo giorno consecutivo decine di manifestanti sono scese in strada per chiedere la liberazione dell'ex presidente Pedro Castillo, arrestato dopo un tentativo di colpo ...