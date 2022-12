Pensioni | Opzione donna a tempo E bonus cultura sulla base dell?Isee | le novità della Manovra

Mentre sul frontesi sta definendo una soluzione per prorogaredonna senza limitazioni, compensando la spesa con altri risparmi. Alla Camera prende forma la versione definitiva della ...Se tutti coloro che potranno aderire al nuovo sistema lo faranno, le maggioriin pagamento ... nonostante i limiti imposti adonna che riducono fortemente la platea delle beneficiarie. ...Mentre sul fronte pensioni si sta definendo una soluzione per prorogare Opzione donna senza limitazioni, compensando la spesa con altri risparmi. Alla Camera prende forma la versione definitiva della ...Mentre sul fronte pensioni si sta definendo una soluzione per prorogare Opzione donna senza limitazioni, compensando la spesa con altri risparmi. (ilmessaggero.it) Come abbiamo anticipato, alcuni ...