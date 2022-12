Parigi | scontri tra polizia e tifosi marocchini

(Di domenica 11 dicembre 2022) Circa 20miladel Marocco sono scesi in strada aper festeggiare la vittoria della nazionale contro il Portogallo per 1 - 0 e la ...

Sono almeno 42 le persone arrestate a Parigi dopo gli scontri avvenuti ieri sera tra i tifosi del Marocco e la polizia. E' quanto riferito dall'emittente televisiva 'Bfmtv', secondo cui ieri sera c'erano circa 20 mila persone radunate ... Scontri e incidenti dopo la vittoria del Marocco, più di 40 arresti a Parigi 20.000 tifosi si sono riversati sugli Champs-Élysées. In alcune vie della capitale francese ci sono stati scontri con le forze dell'ordine ...