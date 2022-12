Parigi | la folle notte dei tifosi marocchini | danni sugli Champs-Élysées e attacchi alla polizia Quasi 100 arresti – I video

(Di domenica 11 dicembre 2022) Un’orda di circa 20 mila persone si è riversata, a, la sera del 10 dicembre. Il Marocco si è qualificato alle semifinali dei Mondiali in Qatar e, per festeggiare, i supporter della Nazionale nordafricana hanno invaso il centro della capitale francese. Le forze dell’ordine, schierate su entrambi i lati degliin tenuta antisommossa, sono riuscite a contenere a fatica i. I quali hanno cercato lo scontro con gli agenti: lanci di oggetti contundenti e fuochi d’artificio addosso agli uomini in divisa, veicoli incendiati eagli arredi urbani di uno dei viali più famosi al mondo. La questurana ha fatto sapere che, per ora, sono state arrestate 74 persone coinvolte negli scontri. ...

