Oltre 2 milioni di euro di truffe | così veniva sfruttata la 18app per fregare lo Stato

(Di domenica 11 dicembre 2022) Validazione dei buoni per compravendite mai avvenute, ‘reclutamento' dei titolari del bonus con catene di passaparola per indurli alla spendita illegale e a intascare una percentuale, errata applicazione delle aliquote Iva sui beni acquistati con i voucher: sono alcuni dei meccanismi truffaldini emersi da recenti inchieste della magistratura di Napoli e di Catanzaro sul bonus cultura 18 App che il governo vuole rivedere. Frodi ai danni dellodi importo rilevante, come risulta dagli atti giudiziari: quasi 600.000a Napoli, e 1,4dia Catanzaro.che «sono state possibili solo con il concorso volontario e consapevole dei neo maggiorenni destinatari del bonus, che si prestavano a negoziarlo in maniera artificiosa e truffaldina», scrive il Gip di Napoli, Antonio ...

La truffa sul 18APP secondo la Guardia di Finanza ammonterebbe adi euro. La Corte dei Conti sta accertando il danno erariale. Allo studio una carta cultura per i giovani che eviti guadagni indebiti. A firmare l'emendamento per la sua abrogazione ...In40 anni di politica - scrive Leone - ho sempre agito nei vari ruoli che ho rivestito, nell'... "Dopo che hanno speso duedi euro in intercettazioni non credo molleranno l'osso ...