Nosotti | «Il Napoli torna da dove aveva lasciato»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 dicembre 2022) A Sky Sport si parla di-Crystal Palace 3-1. Per Marcoilesattamente nel modo in cui ha chiuso la prima parte del campionato. La squadra sembra avere la stessa sicurezza e freschezza. Una conferma importante per Spalletti oltre ad alcune novità e sperimentazioni che potrannore utili alla ripresa del campionato.dice: «È stato un ritiro importante, quello in Turchia. Dà l’idea che l’andamento positivo di idee, di gioco e di prestazioni delnon si sia fermato. Abbiamo visto alcuni esperimenti che si possono riproporre in campionato, cambiamenti in corso d’opera in fase offensiva, una serie di conferme. Questoda...