Norma salva sport per le imprese | con le tasse a rate stop al penale anche nel calcio

Congelamento azione penale Il primo passo, come detto, per confezionare ildebiti è il congelamento dell'azione penale per chi non versa imposte e tasse oltre le soglie indicate dalla legge ...Cosa ne pensate di una legge "Sicilia" "Noi leggeremo lae saremo al fianco del presidente Schifani, riteniamo assolutamente necessario e utile un intervento dello Stato per la Regione ...La maggioranza presenta un salva debiti per i contribuenti in difficoltà: con la prima rata delle imposte 2022 non scatta il reato di omesso versamento ...L’Italia salva la pelle ed evita una procedura d’infrazione all ... L’esecutivo ha approvato un decreto legislativo che recepisce la norma. Siamo in ritardo di oltre un anno, visto che avremmo dovuto ...