ilGiornale.it

E nella giornata dei premia Oslo, hanno preso posizione sul conflitto gli insigniti del riconoscimento per la pace, anche in questo caso (sembra paradossale ma è così) escludendo una pace ...... da manifestazioni digenocida, da questo o quell'attacco di terrore'. 11 dic 01:09 "Tre ... 11 dic 00:17Pace russo: Cremlino mi ha chiesto di rifiutare il premio Il co - vincitore russo ... Nobel, politica, attacchi al governo. Nel Qatargate spunta l'Ong di Panzeri Il 10 dicembre è da tempo una giornata forte per la pace e i diritti umani. Dal 1901, a Oslo, il 10 dicembre si consegna il premio Nobel per la Pace che quest’anno è stato assegnato a tre soggetti: Al ...Oleksandra Matviichuk, Jan Rachinsky e Natallia Pinchuk hanno ricevuto il Nobel per la pace a Oslo e hanno attaccato Vladimir Putin ...