Nba 2022 2023 | Curry e Thompson trascinano gli Warriors al successo sui Celtics

(Di domenica 11 dicembre 2022) Otto le sfide andate in scena nella notte NBAtra sabato e domenica, con il piatto forte riservato al rematch delle scorse Finals tra Golden Statee Boston. Al Chase Center di San Francisco finisce come cinque mesi fa, con Stephda 32 punti e Klayda 34 che guidano la propria franchigia al. Ainon bastano i 31 di Brown, anche perché Tatum incappa in una brutta serata al tiro, concludendo con 6/21 dal campo e 2/9 dall’arco. RISULTATI E CLASSIFICHE Golden State guadagna qualche posizione in una Western ancora molto lottata ed equilibrata. Rimettono piede tra le prime sei i Portland TrailBlazers, che superano 124-118 i Minnesota Timberwolves grazie al backcourt composto da Damian Lillard e ...

BasketUniverso

I Chicago Bulls (11 - 14) non sentono storie e travolgono i Dallas Mavericks (13 - 13) per 144 - 115. I Mavs senza Luka Doncic soffrono e si vede, e non bastano i 27 di Spencer Dinwiddie contro la ...... I Golden State Warriors (14 - 13) reagiscono da grande squadra alla sconfitta shock subita tre giorni fa sul campo degli Utah Jazz e battono i Boston Celtics (21 - 6) nel rematch delle ultime... Tutte le City Edition NBA 2022-23, dalla più brutta alla più bella Grandissima prestazione degli Splash Brothers, che confezionano in coppia 66 punti mentre per Boston a lottare con 31 punti è Brown.La capolista a Est cade per mano dei Warriors, Chicago a valanga sui Mavericks senza Doncic, Jokic trascina Denver contro Utah ...