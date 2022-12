Natale | Gaza | folla per tradizionale presentazione albero

(Di domenica 11 dicembre 2022) Centinaia di persone si sono afte ieri nella sede dell'istituzione cristiana Ymca, nella centrale via al - Jala di, per assistere alladell'di. All'...

Centinaia di persone si sono affollate ieri nella sede dell'istituzione cristiana Ymca, nella centrale via al - Jala di Gaza, per assistere alla tradizionale presentazione dell'albero di Natale. All'evento - protetto da agenti delle forze di sicurezza - ha preso parte l'arcivescovo greco - ortodosso Alexios. Dozzine di palestinesi si sono riuniti per l'accensione dell'albero di Natale nella Striscia di Gaza. La celebrazione ha avuto luogo presso la Young Men's Christian Association, YMCA, a Gaza City.