Natale e Quale Show 2022 – Speciale Telethon | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 11 dicembre 2022)sono previste per? Si tratta di unodi un’unica sera, oggi, domenica 11 dicembre, alle ore 20.35 su Rai 1. Una “costola” di Tale ein onda durante il periodo natalizio e che apre la settimana della Rai dedicata a, per sostenere la ricerca contro le malattie rare. Tanti concorrenti delle passate edizioni di Tale esi ritroveranno per questodal titolo, e dovranno esibirsi cantando canzoni di. Alla conduzione confermato Carlo Conti e in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Non si ...