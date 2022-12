Natale | a Roma e' iniziata la caccia al regalo perfetto

(Di domenica 11 dicembre 2022) Negozi gremiti e folla in via del Corso: e' iniziato lo shopping natalizio per la corsa al. Ini approfittano di questa domenica baciata dal sole, dopo giorni di pioggia, per un ...

Roma Capitale

Abbigliamento e accessori vari per parenti e amici, sono le idee da mettere sotto l'albero per questo. 11 dicembre 2022... andato in onda domenica 11 dicembre 2022 dalle 14.00 alle 15.40 su Rai 1, in diretta dagli studi televisivi "Fabrizio Frizzi" di. Bocelli ha presentato il nuovo album di"A Family ... Natale a Roma, gli eventi da vivere in città l’iniziativa “Cavallermaggiore Città dei Presepi” all’interno della rassegna di eventi natalizi “Il Natale che man…Cava”. Cavallermaggiore si è colorata di rosso con più di 400 metri di moquette lungo ...Negozi gremiti e folla in via del Corso: e' iniziato lo shopping natalizio per la corsa al regalo perfetto. I romani approfittano di questa ...