Napoli | rubati 200 portafiori nel cimitero di Poggioreale

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDuecentoin ottone sono stati trafugati, molto probabilmente, la scorsa notte all’interno deldi, a. A fare la scoperta è stato uno dei custodi che poco dopo le 8,30 ha aperto i cancelli di via Santa Maria del Pianto ed ha notato che da alcuni loculi erano stati portati via iche per la maggior parte sono in ottone o in rame. E soprattutto quest’ultimo metallo è molto richiesto: il suo costo è notevolmente aumentato negli ultimi tempi. Il custode ha quindi allertato i carabinieri di. I militari hanno accertato che era è stata forzata una porta di ingresso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

