Napoli | pronta un’offerta per Zaniolo

(Di domenica 11 dicembre 2022) Novità importanti per il futuro di Nicolò, centrocampista della Roma. Tutti i dettagli sull’offerta delSecondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilsarebbe pronto ad affondare il colpo per Nicolòin estate. Il club partenopeo sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro.non ha infatti ancora rinnovato con la Roma e, in caso di mancato accordo, potrebbe partire in estate. Il giocatore resta nei radar anche di Juventus e Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tutti i dettagli sull'offerta delSecondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilsarebbe pronto ad affondare il colpo per Nicolò Zaniolo in estate. Il ...... la struttura scolastica individuata dal Comune di Salerno per dare un una prima e... ha spiegto il sindaco Vincenzo, ricordando i 25 sbarchi avvenuti in questi anni nel porto di Salerno. ... Napoli, il clan Mazzarella pronto a scatenare una guerra da Forcella: «Siamo come Diabolik» Napoli, mister Luciano Spalletti ha deciso: accadrà oggi pomeriggio in Turchia. Il tecnico è pronto a rivoluzionare tutto.Zaniolo Juve, il Napoli beffa Cherubini nella corsa al fantasista Già pronta la prima offerta per la Roma: le ultime Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe pronto ad accelerare per ...