Napoli | pericoli esteri per Kim | due top club puntano il coreano

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ildeve fare attenzione ai possibili assalti dall’estero per Kim: due topsi sfidano per il difensoreCome riferito dal Sunday Mirror, in estate ilpotrebbe già salutare Kim dopo una sola stagione in azzurro. Il, protagonista di un ottimo inizio di stagione, è infatti finito nel mirino di Real Madrid e Manchester United, pronti a sfidarsi nei prossimi mesi. Al momento, nel contratto del difensore, è presente una clausola da 45 milioni di euro valida per l’estero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ildeve fare attenzione ai possibili assalti dall'estero per Kim: due top club si sfidano per il difensore coreano Come riferito dal Sunday Mirror, in estate ilpotrebbe già salutare Kim dopo una sola stagione in azzurro. Il coreano, protagonista di un ottimo inizio di stagione, è infatti finito nel mirino di Real